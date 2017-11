Schutter is blanke man van midden twintig

De man die rond 11.30 uur plaatselijke tijd een bloedbad aanrichtte in een kerk in Sutherland Springs, Texas is een blanke man van midden twintig.

Volgens The New York Times gaat het om de 26-jarige Devin P. Kelley. De ATF, de Amerikaanse explosieven opruimingsdienst, doet op dit moment onderzoek in zijn (vlucht)auto, waar hij ook in gestorven is. In de auto zijn verschillende wapens gevonden. De man was volledig in het zwart gekleed en droeg een kogelvrij vest.

Voordat hij de kerk inging, is hij gesignaleerd in het benzinestation tegenover de kerk, zo blijkt uit een ingelaste persconferentie. Vervolgens stapte hij met wapen en al de weg over, om de kerk in te gaan. Na de schoten gelost te hebben, waarbij zeker 26 mensen om het leven kwamen, is hij aan de rechterkant de kerk weer uitgegaan, waar hij zou zijn geraakt door kogels van een omstander. Vervolgens is hij zijn auto ingestapt, en ongeveer acht kilometer verder tot stilstand gekomen. Hij is overleden in zijn auto, maar het is niet bekend of dat komt door schoten van de politie of door de omstander die hem trof toen hij de kerk verliet of dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd.

De ATF zou ook onderzoek doen in zijn huis, een woning dichtbij de Amerikaanse plaats San Antonio. Hij zou niet uit Sutherland Springs komen en het is ook niet bekend of hij banden heeft met de kerk in Sutherland Springs.

Uit zijn profielen op social media zou blijken dat de man heeft gediend in het Amerikaanse leger. Ook zou hij getrouwd zijn en kinderen hebben. Op zijn social media profiel zou de man poseren met verschillende soorten wapens.