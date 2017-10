Schutter Las Vegas maakte van semiautomatisch wapen een automatisch wapen

Door die ingreep kon de 64-jarige Paddock in hele korte tijd tientallen mensen doodschieten en honderden verwonden. De politie meldt dinsdagnacht dat de hele schietpartij maar 9 minuten duurde. Paddock schoot vanuit een hotelkamer op de 32ste verdieping op een muziekfestival in de open lucht. Hij had twee ramen ingeslagen, waardoor hij vanuit twee hoeken kon richten. De geweren stonden op standaards, zo is te zien op uitgelekte videobeelden (zie hieronder).



Niet alleen met de aanschaf van de wapens had de schutter zich goed voorbereid. Paddock blijkt in en buiten de hotelkamer camera's te hebben opgehangen om in de gaten te houden of de politie er aan kwam. Hij plaatste één van die apparaten in een wagentje waarmee personeel eten naar kamers brengt. Paddock pleegde uiteindelijk zelfmoord in zijn hotelkamer, maar schoot daarvoor nog door de deur van de ruimte. Hij raakte daarbij volgens de sheriff een beveiliger, die gewond raakte.