Schutter Texas had verleden vol met geweld en mishandeling

Het ging voor het eerst mis in New Mexico, tijdens de opleiding van Kelley bij de luchtmacht. In zijn tweede jaar, in 2012, werd hij geschorst omdat hij schuldig werd bevonden aan de mishandeling van zijn vrouw Tessa Kelley en zijn eenjarige kind.

Het kind sloeg hij zó hard dat het een schedelfractuur opliep. De vrouw werd gewurgd en geslagen en was grote plukken haar kwijt, zo blijkt uit rechtbankgegevens. Kelley zou ook een geladen geweer op zijn vrouw hebben gericht, maar dit werd niet bewezen geacht. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden en ontslagen uit het leger. Tessa Kelley scheidde van hem in 2012.

Begin 2014 kwam Kelley weer vrij en belandde hij in Colorado, waar hij het al in februari weer met de politie aan de stok kreeg. Hij zou een jonge husky ernstig en verschillende malen hebben mishandeld. De hond werd onder meer geschopt en geslagen en een camper in gesleurd. In 2015 kreeg hij hiervoor een boete van 368 dollar. Vervolgens verhuisde Kelley naar Texas, waar hij een nieuwe relatie kreeg.

Dierenmishandeling

In 2015 kreeg hij bezoek van de politie, omdat hij zijn vriendin Danielle Shields verschillende keren zou hebben mishandeld. Ze durfde zelf geen aangifte te doen, maar praatte erover met een vriend. Het incident werd later afgedaan als een 'misverstand'. Twee maanden later trouwde ze met Kelley.

Afgelopen zondag besloot Kelley, in het zwart gekleed, volledig bewapend en in kogelvrij vest, de First Baptist Church of Sutherland binnen te stappen. Naar verluidt zou zijn schoonmoeder, de moeder van Danielle met wie hij een conflict had, in de kerk hebben gezeten. Ook zijn vrouw zou langere tijd actief zijn geweest voor de kerk. Het is niet bekend of ook zij aanwezig was.

Eenmaal binnen in het kerkje opende hij het vuur en doodde 26 mensen. Twintig mensen raakten gewond, onder wie veel ernstig. Onder de slachtoffers waren ook zeer jonge kinderen. Zoals hij te werk ging, al schietend vanaf het altaar, hadden mensen geen enkele kans om te ontsnappen. Tien slachtoffers liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Kelley wist na de schietpartij te ontsnappen, maar overleed later in zijn eigen auto aan geweerschoten. Het is inmiddels duidelijk dat hij zichzelf bij de achtervolging van het leven heeft beroofd. ,,Devin Patrick Kelley schoot zichzelf dood'', verklaarde sheriff Joe Tackitt. Tijdens de achtervolging zouden Kelley en zijn achtervolgers, twee lokale bewoners, op elkaar hebben geschoten, waarna de auto van de schutter verongelukte. De politie gaat ervan uit dat hij zichzelf hierop heeft omgebracht.