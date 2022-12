Schutters lokken Australische agenten in hinderlaag; zes doden

Twee agenten stierven ter plaatse in de regen van geweerschoten, net als een 58-jarige omstander. Eén agent raakte gewond aan zijn been, terwijl de vierde agent wist te ontkomen en alarm te slaan, zo verklaarde politiecommissaris van Queensland, Katarina Carroll.

Ze zei dat het een wonder was dat twee agenten het vuurgevecht hadden overleefd. ,,De agenten hadden geen schijn van kans, ik weet niet hoe die twee er levend uit zijn gekomen’', aldus Carroll na een bezoek aan de plaats delict.

De Australische politie zetten vervolgens versterking in de vergeefse hoop de neergeschoten agenten nog te kunnen redden. Een tweede, zes uur lange, confrontatie met de schutters volgde, waarna even na 22.30 uur lokale tijd de melding kwam dat er twee mannen en een vrouw om het leven waren gekomen in het gevecht met de politie. Volgens Carroll gaat het om de drie verdachten, maar hun identiteit is niet bekendgemaakt. Ook over het motief is nog geen duidelijkheid.