Seksende senioren betrapt op openbaar toilet in Brits winkelcentrum

Een Britse rechter heeft twee seniore mannen veroordeeld tot een boete van 263 euro ieder omdat ze seks hadden in het openbare toilet van een winkelcentrum in Nottingham. Een beveiliger betrapte Gerry Joyce (68) en Charles Lowe (73) op heterdaad, nadat een verkoopster hem had getipt.

Volgens Britse media vond het incident halverwege de ochtend plaats terwijl het al best druk was House of Fraser, het altijd drukke winkelcentrum in hartje Nottingham. Justitie meldde gisteren tijdens de behandeling van de zaak dat de mannen vlakbij elkaar stonden naast de wasbakken in de voor iedereen toegankelijke toiletruimte. Een van de senioren had zijn broek op de knieën, terwijl de ander 'seksuele handelingen' bij hem verrichtte. ,,Toen de beveiliger arriveerde trok de half ontklede man razendsnel zijn pantalon weer aan'', aldus de aanklager.

De mannen, die elkaar niet kenden, hebben na hun aanhouding toegegeven seks met elkaar te hebben gehad. Ze krijgen niet alleen een boete, maar mogen de komende jaren ook niet meer in het winkelcentrum komen.

Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat Charles Lowe, de oudste, al eerder in opspraak raakte wegens seksueel getinte overtredingen. De biseksuele Lowe werd in 1979 en drie jaar geleden al een keer aangehouden wegens onzedelijke gedrag, zoals potloodventen in de openbaarheid. Joyce - honderd procent heteroseksueel volgens zijn advocaat - zou in het winkelcentrum niet van plan zijn geweest iets te doen met Lowe. ,,Hij wist echt niet dat het toilet daar bekend staat als ontmoetingsplek voor mensen die seks willen'', aldus de verdediger. Waarom hij zich door Lowe liet overhalen, kan hij niet goed uitleggen. Wel zou Joyce hij al jaren last hebben van seksverslaving.

Joyce moet zich, op aandringen van de rechter, in een gespecialiseerde kliniek laten behandelen voor zijn seksverslaving. Lowe ook, maar voorlopig kan zijn therapie nog niet beginnen. Hij is namelijk na de aanhouding in het toilet, zo geestelijk uit balans dat hij voor onbepaalde tijd in een psychiatrisch centrum verblijft.