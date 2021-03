Seksrel rond voorganger kan Schotse premier Sturgeon de kop kosten

Duivelsuit­drij­ving loopt compleet uit de hand: meisje (9) sterft na stokslagen

1 maart In Sri Lanka is een 9-jarig meisje om het leven gekomen tijdens een poging om bij haar een ‘kwaadaardige geest’ uit te drijven. Twee verdachten, haar moeder en een zelfverklaarde exorcist, zijn aangehouden voor vermeende betrokkenheid bij de dood van het kind, meldt de politie in Sri Lanka.