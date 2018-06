Sekswet van kracht: Zweden mogen pas na toestemming met elkaar naar bed

Eerder was het in Zweden zo dat een verbale of non-verbale weigering van seks nodig was om tot een veroordeling voor verkrachting te komen. De Zweedse wet volgt op al het nieuws over seksuele intimidaties.

Vrijwillig

Legalfling

De Nederlandse app LegalFling is een reactie op de wet in Zweden. Het idee is dat gebruikers voordat ze seks hebben in de app aanvinken wat ze in bed wel en niet willen doen. Die lijst delen ze via WhatsApp met hun partner. Gebruikers staan sterker als er regels worden overtreden omdat het contract rechtsgeldig is. Als de voorwaarden overtreden worden, dan kan de gedupeerde met de ondertekende app naar de rechter stappen.