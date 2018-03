Hoorzitting

SP-Europarlementariër Dennis de Jong, die vanmiddag deelneemt aan de hoorzitting, is niet zeer verbaasd over de onthullingen in Le Soir. ,,Ze versterken het beeld dat we al hadden: dat de hele zaak al zeer ruim van tevoren was voorgekookt. De deal was blijkbaar al eerder gesloten en dat geeft aan dat de woede en kritiek van de ambtenarenbonden terecht was: anderen hebben geen eerlijke kans gehad zich ook te kandideren.”