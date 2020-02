Senaat stemt in met inperken Trumps militaire macht

'nooit zoiets meegemaakt' Schatrijke clubeige­naar (71) geeft vanuit het graf een miljoenen­feest in Trump-ho­tel

19:35 Een feest van ongekende proporties in een super-de-luxe hotel organiseren, terwijl je er zelf niet meer bent. Colin Weir, de man die in één klap wereldberoemd werd na het winnen van de toen nog grootste jackpot van Euromillions, had op zijn sterfbed één wens en dat was zijn familie en vrienden nog één laatste keer flink verwennen. En dat deed de Schot. ,,Het was een feest dat nog niemand van ons had meegemaakt.’’