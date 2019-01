Senator Gillibrand is derde vrouwelijke kandidaat voor Democraten

Meisje (2) sluipt huis uit en vriest dood in tuin

15 januari Een tweejarig meisje is in Newport (New Hampshire) ‘s nachts doodgevroren in de tuin voor haar huis bij een temperatuur van -8 graden. Sofia was op eigen houtje naar buiten geslopen, maar slaagde er nadien niet meer in om terug te keren. De politie heeft kwade opzet uitgesloten.