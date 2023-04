Sevim legt ingewikkelde EU-regels sexy uit: van klimaatrapport tot prijsplafond

Wereldbe­roem­de ijsbeer Frost overleden: ‘Verdronken nadat ze was opgejaagd door mensen op ijsscoo­ters’

Frost, de bekendste ijsbeer ter wereld, is vorige week overleden nadat ze in zee viel, een hartaanval kreeg en verdronk. Dat gebeurde nadat ze door een groep mensen op ijsscooters was opgejaagd. Haar overlijden zorgt voor extra spanningen tussen voor- en tegenstanders van ijsberen in Spitsbergen.