Sinds de verdwijning van Kris en Lisanne wordt 'hun' gids Feliciano bedreigd: ‘Ik heb alleen willen helpen’

Jared Kushner, schoonzoon en adviseur van oud-president Donald Trump tijdens zijn presidentschap, had in 2019 schildklierkanker. Dat schrijft Kushner in zijn autobiografie over zijn tijd in het Witte Huis, die in augustus uitkomt en al is ingezien door persbureau Reuters.

