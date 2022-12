Singapore en New York zijn duurste steden ter wereld

Vorig jaar voerde het Israëlische Tel Aviv de lijst aan, die stad is nu op de derde plaats geëindigd. Hongkong en Los Angeles delen de vierde plaats in de top tien, die verder bestaat uit Zürich, Genève, San Francisco, Parijs en gedeelde hekkensluiters Kopenhagen en Sydney.

In de 172 grootste steden ter wereld stegen de kosten voor levensonderhoud in het afgelopen jaar gemiddeld 8,1 procent, aldus de EIU in het rapport. De onderzoekers geven aan de hoge koers van de dollar terug te zien in de lijst, waarvoor levenskosten in alle steden werden omgerekend in dollars.