Sinn Fein schudt de Ierse politiek op: erfgenamen IRA mogelijk grootste partij

De uitslag betekent dat ook in Ierland het politieke landschap steeds verder versnipperd raakt. Het zal daarom een hele kluif worden om een meerderheidscoalitie te vormen. Sinn Fein snakt naar regeringsverantwoordelijkheid maar de vraag is of zij die zal krijgen. Zowel Fine Gael als Fianna Fail, die de afgelopen eeuw elkaar in een regering hebben afgewisseld, heeft aangeven dat zij niet wil samenwerken met de politieke erfgenamen van het Ierse Republikeinse Leger (IRA). Volgens de centrumpartijen heeft Sinn Fein een veel te links gedachtegoed. Als beide partijen daar op basis van deze uitslag aan vasthouden zal de vorming van een coalitie uiterst lastig worden. Fianna Fael wil ook niet met Fine Gael in zee. Als al die blokkades op tafel blijven liggen, dan neemt de kans op nieuwe verkiezingen met de dag toe.

Sinn Fein heeft na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 in Ierland de wind flink in de rug. In 2007 had zij nog vier zetels, bij de laatste verkiezingen van 2016 waren dat er al 23. De prognose voorspelt nu een zeteltal van 42 in het Ierse Lagerhuis, Dáil Éireann dat 160 zetels telt.