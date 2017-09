Sint-Maartenaren vragen zich af: gaat er wel genoeg hulp naar Sint-Maarten?

Zij en een handvol andere Sint-Maartenaren staan in Galerij AAA in Rotterdam om spullen in te zamelen voor het eiland waar ze vandaan komen en waar ze vaak nog familie hebben wonen. Die familieleden zijn ok, maar hebben wel dringend behoefte aan eten en drinken. Dus begonnen Cerasela en de anderen de actie #MakeSintMaartenGreatAgain. Ze zamelen de spullen zelf in en laten de hulpverlening niet over aan de Nederlandse overheid en organisaties als het Rode Kruis. ,,We willen niet langer dat grote hulporganisaties de verwoestende krachten van de natuur misbruiken om de bewoners om wie het gaat af te zetten, zoals dat gebeurd is in Haiti”, schrijven ze op facebook. Cerasela: ,,Als we het zelf doen, weten we waar het terechtkomt.”Containers om de spullen naar het eiland te laten vliegen, hebben ze al. Een beschikbare vlucht nog niet.

Genoeg hulp?

De verwoestende orkaan die over het eiland raasde, heeft alle SXM’ers (zoals de afkorting van het eiland luidt) in Nederland geraakt. Hulpacties schieten, nu de schade duidelijk is, als paddenstoelen uit de grond. Om íets te doen voor hun eilandgenoten en omdat niet iedereen er vertrouwen in heeft dat er genoeg gebeurt.

,,De overheid zegt dat de Nederlandse marineschepen en vliegtuigen drinken en voedsel brengen voor de 40.000 inwoners. Maar we vragen ons af of dat genoeg is, want er wonen officieus veel meer mensen op het eiland, mensen die niet staan ingeschreven”, zegt Cyriel Pfennings, geboren op Sint-Maarten, maar sinds 2004 in Nederland. Zijn familie heeft nog een dak boven het hoofd en eten op voorraad. ,,Maar de mensen die hun huis kwijt zijn, gaan de straat op en proberen op andere manier aan eten te komen. Daar maken we ons nu veel zorgen over. Het was fijn geweest als er al voor de orkaan meer militairen vanuit Nederland waren geweest, dan hadden die direct de orde kunnen handhaven. Op het Franse deel van het eiland was dat wel het geval.”

Volledig scherm Inzameling van hulpgoederen voor Sint-Maarten in Galerij AAA in Rotterdam. © @AD

Kinderen