Situatie escaleert in Hongkong: politie belegert universiteit en zet traangas in

Met scherp schieten

Eerder had de politie van Hongkong nog laten weten dat ze met scherp zal gaan schieten, om zich tegen ‘de dodelijke wapens’ van de actievoerders te verweren. Zondag kreeg een agent een pijl van één van de demonstranten in zijn been. ,,Als zij deze gevaarlijke acties blijven voortzetten, dan zullen we niet anders kunnen dan overgaan tot minimaal geweld, inclusief het gebruik van echte kogels’’, aldus politiewoordvoerder Louis Lau in een video die via Facebook werd verspreid. Tot nu toe zette de politie vooral traangas en waterkanonnen in tegen de betogers.