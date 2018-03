Sjoerd maakte blootfoto op Machu Picchu: 'Dom en onhandig'

,,Er was een foto waar ik deels opstond, die hebben we natuurlijk meteen grondig verwijderd,” vertelt Sjoerd. ,,We kregen alleen een waarschuwing dat er stappen zouden volgen als er dingen viral zouden gaan. Dus niks meer online zetten en de foto verwijderen. Ja, dom en onhandig kan je dit wel noemen. Ik maak me verder niet veel zorgen omdat we ook geen boete krijgen. Het was stom. Ik schrok wel toen ik mijn naam in Peruaanse media zag opduiken .”

Sjoerd is alleen op reis, drie maanden Zuid-Amerika, vertrokken na zijn studie voor een lange vakantie voordat hij 1 mei aan een nieuwe baan begint. Hij vervolgt gewoon zijn reis. ,,Ik blijf in Peru. Mijn vakantie duurt nog ruim een maand. Dit was een smet op een verder vlekkeloze reis.” Sjoerd weet dat hij geluk heeft gehad. Blootfoto’s worden in veel landen bepaald niet gewaardeerd. Twee jaar geleden belandde Dylan Snel uit Ankeveen in de cel in Maleisië nadat hij zichzelf in blote kont had gefotografeerd op een heilige berg. Hij had de pech dat die foto wél viral ging. Dylan kwam toen na een aantal bange dagen en veel excuses weer vrij.