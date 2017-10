Skaters filmen Californische wijk voor en na inferno

Johnbee and Jaybee Buencamino, twee Californische broers, hebben de buurt waarin zij zijn opgegroeid vastgelegd voor en na de bosbranden van 8 oktober. Twee dagen voor het inferno skateten zij een rondje door Santa Rosa en maakten een daar een video van. Het huis van hun oma en tante is volledig verwoest door de brand. Om geld in te zamelen zijn ze teruggegaan om een dezelfde video opnieuw te maken.