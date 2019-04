Slachtoffer dat per ongeluk blootgesteld werd aan zenuwgas krijgt geen antwoorden van Russen

Charlie Rowley, de Engelsman die samen met zijn vriendin vorig jaar in het ziekenhuis belandde na te zijn vergiftigd in het Britse Salisbury, heeft “niet echt antwoorden gekregen” tijdens een ontmoeting met de Russische ambassadeur in Londen.

Rowley werd net als zijn vriendin Dawn Sturgess (44) door domme pech blootgesteld aan hetzelfde zenuwgas waarmee in zijn woonplaats een aanslag was gepleegd op de Russische ex-spion Sergej Skripal en diens dochter Joelia. Hij bezocht de Russische ambassadeur voor een toelichting op wat er was gebeurd. Het bijzondere gesprek was geregeld door de Britse zondagskrant Sunday Mirror die er vandaag over bericht.

De Russische ambassadeur Alexander Jakokenko bezwoer Rowley dat de Russen niet verantwoordelijk waren geweest voor wat hem en zijn vriendin was overkomen. Volgens de Britse autoriteiten waren beiden in contact gekomen met resten gifgas die waren gebruikt bij de aanslag op de Skripals die maar op het nippertje overleefden. Volgens de ambassadeur klopte dat verhaal niet. Net als Sturgess (44) werd Rowley opgenomen in het ziekenhuis. Hij overleefde, zijn vriendin niet. “Ik wilde hem vragen waarom zijn land mijn vriendin had vermoord”, zegt Rowley in de Sunday Mirror. Hij kreeg naar eigen zeggen geen antwoorden.

Medeleven

De Russische ambassadeur toonde medeleven maar hij ontkende tegelijkertijd elke betrokkenheid van Moskou, aldus Rowley. Het gesprek duurde negentig minuten. Volgens de Sunday Mirror zou de Russische ambassadeur als bewijs van onschuld hebben opgemerkt dat het Russische zenuwgas Novitsjok, als het echt zou zijn gebruikt, veel meer slachtoffer zou hebben gemaakt. ‘Omdat het zo sterk is’.

Rowley was niet onder de indruk van wat de diplomaat allemaal te vertellen had. Hij kwalificeerde de ontkenningen van de ambassadeur zelfs als belachelijk.

In September vorig jaar maakten de Britse autoriteiten bekend dat er voldoende bewijs was om twee Russische nep-toeristen, die reisden onder de namen known as Alexander Petrov and Ruslan Bosjirov – in staat van beschuldiging te stellen wegens ernstige moordverdenking. Beiden zouden in werkelijkheid tot de Russische militaire geheime dienst GROe behoren.