Slachtoffer huiselijk geweld huilt van geluk na gratis reparatie voortand

Kenny Wilstead, de tandarts uit Marshall (Texas, VS), had direct medelijden met de vrouw die zich in zijn praktijk meldde. Hij hoorde haar trieste verhaal aan dat inhoudt dat ze tijdens een knallende ruzie met haar inmiddels ex-vriend zó hard werd geslagen dat ze een voortand verloor. Ze wilde af van de gehalveerde tand en stond op het punt een tweede baan te zoeken waardoor ze een prothese zou kunnen betalen.



Volgens de tandarts was de aanblik van de halve tand traumatiserend voor Kyleigha Scott. ,,Ze hield steeds haar hand voor haar mond en durfde niet meer te lachen'', meldt hij op Facebook. Daarop besloot Wilstead, zonder dat tegen de vrouw te zeggen, de tand te herstellen. Na een behandeling van een kwartier hield hij zijn nietsvermoedende patiënt een handspiegel voor. En toen brak Kyleigha. Met tranen in de ogen: ,,Eindelijk kan ik afstand nemen van dat vreselijke incident en weer verder met mijn leven.''



De tandarts stelt alleen in uitzonderlijke gevallen behandelingen uit eigen zak te bekostigen. Tegen Amerikaanse media vertelde hij dat het dramatische verhaal van Kyleigha hem over de streep trok. Het herstellen van de tand kostte hem circa 200 dollar. ,,Maar ik heb er gevoelsmatig veel meer voor teruggekregen: een vrouw die haar tanden weer bloot durft te lachen, boven haar verleden is uitgestegen en klaar is voor een nieuwe toekomst zonder geweld.''