Slachtoffers helicrash New York legden laatste momenten vast op Instagram

Belgische voyeur (41) ontmaskerd omdat hij filmpjes wiste

9:45 Vrouwen blijken ook in België niet veilig voor gluurders. Door gisteren in allerijl zijn sporen te wissen, liep voyeur Mike D.B. daar tegen de lamp. De politie was bezig een andere verdachte te ondervragen, toen de 41-jarige it’er en amateur-dj uit Zwijnaarde inlogde om zijn filmpjes en zijn account te wissen.