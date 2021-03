‘Slechtste’ Duitse regisseur verfilmt bloedbad Hanau, stad en nabestaanden ontzet

Iets meer dan een jaar na de racistische moord op negen mensen met een migratieachtergrond in het Duitse Hanau blijkt er een speelfilm in de maak te zijn over het bloedbad. De stad en de nabestaanden van de slachtoffers roepen de regisseur in een open brief op onmiddellijk te stoppen met de voorbereidingen en de film niet te maken. Volgens regisseur Uwe Boll is zijn ‘waarheidsvindingsproject’ al bijna afgerond en zijn de nabestaanden niet verplicht de film te kijken.

De burgemeester en gemeenteraad van Hanau alsook de families van de negen slachtoffers zeggen met ontzetting en afschuw kennis te hebben genomen van Bolls filmproject. Ze moesten het bestaan ervan donderdag via de media vernemen. Het Duitse Bild bracht het nieuws als eerste. Volgens de regisseur is de film ‘te hard’ voor vertoning op de publieke omroep en zal de 90 minuten durende rolprent waarschijnlijk worden vertoond via een streamingdienst.

‘We kunnen ons niet voorstellen welke gemoedstoestand nodig is voor het verfilmen van de gewelddadige dood van negen medemensen op een manier die volgens uw eigen woorden te hard is voor de publieke omroep’, luidt het in de open brief op de website van de stad Hanau. ‘De brutaliteit van uw aanpak blijkt ook uit het feit dat u vooraf geen contact zocht met de betrokken families. De bij de bekendmaking van het nieuws vertoonde scènes zijn ondraaglijk voor de nabestaanden en belasteren de doden met een nauwelijks te overtreffen respectloosheid.’

Sensatiebelust

De afzenders doen een dringend beroep op de filmregisseur en zijn team om de wens van de nabestaanden in te willigen en af te zien van de ‘op sensatiebeluste’ verfilming van de aanslag. ‘Mocht u de afschuw en het verdriet van de betrokken families negeren en de film toch opnemen, dan verzoeken wij u dringend hun persoonlijkheidsrechten en godvruchtigheid in acht te nemen, net als de voortdurende menselijke waardigheid van de overledenen. Anders zullen we onmiddellijk aangifte doen en via de rechter vragen de uitzending van de film te verbieden.’

Hetzelfde geldt volgens de briefschrijvers voor onjuiste beweringen. ‘U wordt in de media geciteerd met de woorden: de gemeente Hanau heeft jarenlang gefaald, met betrekking tot de wapenvergunning van de schutter. Aangezien de stad Hanau niet de bevoegde wapenautoriteit is, vragen wij u deze woorden niet opnieuw in de mond te nemen. Anders volgen ook hierover juridische stappen.’

Tekst loopt verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Opheldering

Regisseur Uwe Boll zegt aan de kant van de nabestaanden te staan en te willen bijdragen aan de noodzakelijke opheldering van de aanslag op 19 februari 2020. Het is nog altijd niet duidelijk wat de aanslagpleger bezielde en wat hem triggerde. Tobias Rathjen (43) schoot zijn negen slachtoffers dood in en rond twee shishalounges. De jongste was 21 jaar, de oudste 37. Ze hadden allemaal een migratieachtergrond met Turkse, Koerdische, Roemeense, Poolse, Afghaanse en Bosnisch-Servische wortels. Na de aanslag schoot de Duitser zijn 72-jarige moeder dood en vervolgens zichzelf.

Volgens het Openbaar Ministerie was Rathjen een extreemrechtse schutter die handelde uit xenofobie. Dat zou zijn gebleken uit de inhoud van zijn website. ,,Daarop staan video’s en een manifest met verwarde gedachten en complottheorieën waaruit een diepgewortelde vreemdelingenhaat blijkt’’, verklaarde de procureur-generaal van het Duitse hooggerechtshof een dag later.

Gevaar

De aanslag maakte volgens Boll eens te meer duidelijk welk gevaar het groeiende rechtsextremisme en het toenemende aantal complottheorieën inhouden. Daarom is het volgens hem belangrijk het bloedbad te belichten. De film, waarin onder anderen het voormalige kindsterretje Radost Bokel (‘Momo’) een van de slachtoffers speelt, is volgens hem al gedraaid en zou over een paar maanden klaar moeten zijn. De regisseur zegt dat het hem net als de nabestaanden schokte dat de mentale toestand van de schijnbaar geesteszieke dader jarenlang kon verslechteren zonder dat werd ingegrepen. Hij begrijpt dat het thema van zijn film emotioneel belastend is maar is van mening ‘dat de nabestaanden de film niet per se hoeven te kijken.’

Filmcritici noemden Boll ooit een van de ‘slechtste regisseurs ter wereld’, schrijft Die Welt. De Duitse filmmaker en -producent, die ook in de Verenigde Staten en Canada werkte, werd volgens de krant meermaals genomineerd voor de Golden Raspberry Award, een Amerikaanse filmprijs voor de slechtste producties. Hij won deze Gouden Framboos zelfs enkele keren, onder andere in de categorie ‘Slechtste levenswerk tot nu toe’.