‘Snelst accelererende achtbaan ter wereld’ tijdelijk gesloten na klachten over botbreuken

De Do-Dodonpa is stilgelegd nadat vier passagiers beweerden verwondingen te hebben opgelopen tijdens de rit. De Japanse attractie haalt een snelheid van 180 kilometer per uur in 1,56 seconden, waardoor het de snelste accelererende rollercoaster ooit is.

In een persbericht van het park Fuji-Q Highland valt te lezen dat de achtbaan is gesloten vanwege “een veiligheidsrevisie”. Vier passagiers zouden in de periode van december 2020 en augustus 2021 gewond zijn geraakt. Het zou volgens de regionale regering in Yamanshi, waar het park is gelegen, gaan om breuken in de nek en de wervelkolom.

“Een oorzakelijk verband tussen de verwondingen en de amusementsmachines is momenteel nog niet bevestigd”, laat Fuji-Q Highland weten. “We willen wel onze oprechte deelneming betuigen en onze excuses aanbieden voor het ongemak dat we hebben veroorzaakt voor de betrokken partijen”, zegt de fabrikant van de attractie. Een heropeningsdatum is voorlopig niet bekend.

Verkeerde positie

Volgens de nieuwssite Insider zouden er geruchten zijn dat de verwondingen werden veroorzaakt door verkeerd te zitten. Een 30-jarige vrouw, die gewond raakte tijdens een rit in december, vertelde aan een lokale krant dat ze “mogelijk naar voren leunde” in de rollercoaster. Het park verplicht bezoekers nochtans om achteruit te leunen tijdens de rit.

Volgens de site van het park is de Do-Dodonpa 1.244 meter lang en 49 meter hoog. In 2001 haalde de achtbaan nog ‘maar’ 172 kilometer per uur. In 2017 werd dat aangepast naar 180 kilometer per uur, zo meldt Vice.

