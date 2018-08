Snelwegbrug in Genua ingestort, 30 doden

Een getuige spreekt tegen televisiezender Sky Italia over een ,,apocalyptisch tafereel''. Brokstukken kwamen op huizen en wegen terecht, auto's stortten bijna 45 meter naar beneden op de grond.



Officieel zijn er volgens de Italiaanse vicepremier ongeveer 30 doden te betreuren. De Nederlandse ambassade in Rome en het consulaat-generaal in Milaan zoeken uit of er Nederlanders betrokken zijn.



Tijdens het instorten van de brug, rond twaalven vanmiddag, werd de regio geteisterd door noodweer. Of dat de oorzaak van de ramp is, is vooralsnog onduidelijk. Al langer klinkt er kritiek op de vermeende gebrekkige constructie van het kilometerlange viaduct.



