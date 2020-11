Soap gaat door: Tripadvisor pakt hotel genadeloos aan nadat toerist in cel belandde

Een vakantieresort in Thailand is boos op Tripadvisor vanwege een opvallende waarschuwing op de pagina van het hotel. De wereldberoemde reissite meldt bezoekers dat het resort een klacht heeft ingediend tegen een gebruiker van Tripadvisor, die een negatieve recensie schreef. ‘De recensent heeft daardoor een tijd in de gevangenis doorgebracht’, valt er te lezen. Het hotel reageert woest en stelt dat het bericht ‘buitengewoon misleidend is’.

De rel rond het hotel Sea View Koh Chang houdt de gemoederen al sinds september bezig. Een Amerikaanse gast, Wesley Barnes, werd aangeklaagd door de eigenaar van Sea View Resort vanwege het plaatsen van een extreem negatieve recensie op Tripadvisor. Hierop werd de Amerikaan aangehouden door de immigratiepolitie, op verdenking van laster en computercriminaliteit. Daar staan in Thailand strenge straffen op. Hij kwam op borgtocht vrij maar riskeerde in een proces tot vijf jaar cel en een boete van circa 3000 euro. Na een verzoeningsgesprek ontliep Barnes een veroordeling.

Disclaimer

De soap leek hiermee ten einde, maar nu blijkt dat Tripadvisor stilletjes een disclaimer op de pagina van het hotel heeft geplaatst. ,,Dit hotel of personen die aan dit hotel zijn gekoppeld, hebben strafrechtelijke vervolging ingediend tegen een Tripadvisorgebruiker met betrekking tot het schrijven en plaatsen van online beoordelingen door de reiziger. De recensent heeft daardoor tijd in de gevangenis doorgebracht. Het hotel oefent mogelijk zijn wettelijke rechten uit onder de lokale wetgeving, maar het is onze rol om u te informeren, zodat u hiermee rekening kunt houden bij het onderzoeken van uw reisplannen”, valt te lezen.

Het is voor het eerst dat Tripadvisor een dergelijk waarschuwingsbericht plaatst. In een verklaring laat de bekende reissite weten dat het gelooft in het ‘recht van elke reiziger om te schrijven over hun reiservaringen uit de eerste hand, goed of slecht’. ,,Tripadvisor is sterk gekant tegen elke actie waarbij een bedrijf, zoals het Sea View Hotel & Spa in Koh Chang, de lokale wetgeving gebruikt om iemand naar de gevangenis te sturen voor het uiten van zijn mening.”

De eigenaar van het hotel laat aan The New York Times weten ‘diep teleurgesteld’ te zijn. ,,Het waarschuwingsbericht van Tripadvisor is buitengewoon misleidend en bevat geen volledige informatie. We begrijpen niet waarom Tripadvisor terugkomt op hun woord en niet besluit onpartijdig te zijn.”

Baan verloren

De Amerikaanse Wesley Barnes, leraar van beroep, wilde niet reageren op het bericht van Tripadvisor. Hij liet eerder weten dat hij door de ontstane commotie zijn baan was kwijtgeraakt. Hij wilde de zaak zo snel mogelijk achter de rug hebben en bood daarom tijdens een bemiddelingsgesprek zijn verontschuldigingen aan. Het hotel besloot daarop de klacht in te trekken.

