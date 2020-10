Software-pionier McAfee opgepakt wegens belastingontduiking

Amerika-ex­pert over coronaposi­tie­ve Trump: ‘Het was al crisis, nu komt dit er nog bij’

2 oktober ,,Dit is echt schokkend”, zegt Amerikakenner Willem Post over het nieuws dat president Trump besmet is met het coronavirus. ,,Alleen al de onzekerheid over wat er allemaal kan gebeuren. Er is zelfs een kans dat Nancy Pelosi president wordt.”