Somalisch meisje (10) overlijdt na besnijdenis, toch blijft vader de ingreep verdedigen

De moeder van een 10-jarig Somalisch meisje bracht haar op 14 juli naar een traditionele 'vrouwenbesnijder'. Na de procedure bleef het kind bloeden. Ze stierf uiteindelijk op 17 juli in het ziekenhuis als gevolg van bloedverlies. Haar vader is echter niet van plan om een klacht in te dienen tegen de kwakzalver die zijn dochter dodelijk verminkte.

Dr. Abdirahman Omar Hassan, directeur van het Hanano-ziekenhuis in de stad Dhusamareb, vertelde aan Voice of America dat hij 'in zijn hele leven nooit iemand gezien had die zo verminkt was'. De arts, die deel uitmaakte van het team dat het meisje probeerde te redden, zei dat het kind ook tetanus had opgelopen, vermoedelijk door de ongesteriliseerde apparatuur die werd gebruikt bij de procedure.

De vrouw die de procedure uitvoerde heeft vermoedelijk een belangrijke ader doorgesneden tijdens de operatie, zegt Hawa Aden Mohamed, directeur van vrouwenrechtenorganisatie Galkayo Education Center for Peace and Development. ,,Ze is niet gearresteerd en als dat toch gebeurd zou zijn, is er geen wet die garandeert dat ze voor haar daad gestraft wordt."

Hoewel hij zijn dochter erdoor verloor, blijft Dahir Nur achter de ingreep staan. Aan Voice of America verklaarde hij dat 'mensen in de regio tevreden zijn' over de genitale mutilatie, ondanks de risico's die eraan verbonden zijn. De vrouwenbesnijdenis maakt deel uit van de cultuur van het land, zegt hij. Hij houdt naar eigen zeggen niemand verantwoordelijk voor de dood van zijn dochter.

Verboden

Volgens Unicef hebben 98 procent van de meisjes en vrouwen tussen 15 en 49 jaar in Somalië een genitale mutilatieprocedure ondergaan. Desondanks is de operatie, waarbij clitoris en schaamlippen geheel of gedeeltelijk verwijderd worden, volgens de Somalische grondwet verboden indien er geen medische reden voor is.