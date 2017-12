Spaans hooggerechtshof trekt Europees arrestatiebevel tegen Puigdemont in

Huiszoekingen na rellen G20-top Hamburg

9:43 De Duitse politie doet huiszoekingen in verscheidene deelstaten in het kader van het onderzoek naar de gewelddadige rellen tijdens de topconferentie van de G20 in juli in Hamburg. De stad beleefde drie dagen van gewelddadigheden rond betogingen van 'antiglobalisten' tijdens de bijeenkomst van de leiders van de economisch sterke mogendheden.