Spaans kabinet bijeen om mogelijke asielaanvraag Puigdemont

Puigdemont geeft om 12.30 uur een persconferentie in Brussel. Hij doet dat in de Press Club Brussels, vlak bij het gebouw van de Europese Raad, bevestigt een woordvoerder van de persclub. Mogelijk maakt de afgezette regionale Catalaanse leider bekend dat hij asiel in België wil aanvragen. Ook wordt gespeculeerd dat hij een regering in ballingschap zou willen uitroepen.



De persconferentie zou eerst worden gehouden in het Résidence Palace, een nabijgelegen centrum voor de internationale pers. Maar daar kon Puigdemont niet terecht, naar verluidt omdat het gebouw in bezit is van de Belgische federale overheid.



De Belgische premier Charles Michel wil geen commentaar geven op Puigdemonts aanwezigheid in Brussel. Hij riep eerder staatssecretaris Theo Francken (Asiel) tot de orde, omdat die openlijk communiceerde over de mogelijkheid om asiel in België aan te vragen. Dat is het enige EU-land waar een andere EU-burger asiel kan aanvragen.



Francken zit in de regering namens de Vlaams-nationalistische partij N-VA en heeft wel sympathie voor het onafhankelijkheidsstreven van de Catalanen. De liberaal Michel is meer op de hand van de Spaanse regering, net als veel andere EU-regeringsleiders.



Puigdemonts Belgische advocaat Paul Bekaert zei vandaag op de radio dat asiel krijgen moeilijk wordt voor Puigdemont. De twee hebben al wel een strategie besproken, aldus de raadsman. De mensenrechtenadvocaat vroeg eerder asiel aan voor een aantal Basken, maar die verzoeken werden afgewezen.