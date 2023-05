Spaanse brandweer redt 140 Nederlandse scholieren en leraren die verrast werden door noodweer

reportage Russen bij Kremlin niet bang na aanval: ‘Er moet veel harder worden opgetreden tegen Oekraïne’

Terwijl de VS en Rusland bekvechten over de mislukte drone-aanval op het Kremlin, lijken Moskovieten zich weinig zorgen te maken. ,,Maar dit had ik niet verwacht. Al denk ik niet dat het een aanslag op Poetin was. Zo midden in de nacht, dat is niet waarschijnlijk’’, zegt Andrej in de buurt van het Kremlin.