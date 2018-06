Spaanse marine redt 334 migranten uit Middelandse Zee

Kerncentra­le Doel ligt volledig stil

13:35 De kernreactor van Doel 4 in België ligt sinds gisterenavond stil door een defect in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Dat is bevestigd door communicatiemanager Nele Scheerlinck. De andere drie reactoren lagen al stil, waardoor de volledige kerncentrale in de haven van Antwerpen nu buiten bedrijf is.