Spaanse oud-dictator Franco: van monumentaal praalgraf naar familiegraf

De stoffelijke resten liggen sinds zijn dood in 1975 in de monumentale, in de rotsen uitgehouwen kerk op het herdenkingscomplex Valle de los Caídos. De verplaatsing van het stoffelijk overschot wordt alleen door de familie bijgewoond.



Het voornemen van de regering om de overblijfselen te verplaatsen, zorgde voor verdeeldheid in Spanje. Nabestaanden en veel aanhangers van Franco wilden niet dat de restanten van Franco worden opgegraven. Links Spanje vindt dat Franco het huidige praalgraf niet verdient.



Franco liet het monument bouwen voor alle gevallenen in de burgeroorlog. Er liggen circa 34.000 omgekomen strijders begraven, onder wie ook republikeinse tegenstanders van Franco. Het monument is omstreden omdat hij er zelf ook ligt. Bovendien was een deel van de werkkrachten die het in de jaren 1941-1959 bouwden, politiek gevangene.