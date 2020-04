Spaanse politie arresteert ‘een van de meest gezochte buitenlandse IS-strijders’

De verdachte, van wie alleen de initialen FTF bekend zijn gemaakt, werd gearresteerd in een appartement in het centrum van de Zuid-Spaanse badplaats. Met hem werden nog twee andere mannen opgepakt. Hun identiteit en relatie tot de hoofdverdachte wordt onderzocht. Dit moet uitsluitsel gevan over de vraag of het gaat om teruggekeerde jihad-strijders of om personen die FTF beveiliging en logistieke ondersteuning boden bij binnenkomst in Europa.