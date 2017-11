Spaanse politie in opspraak na in chat ophemelen van Hitler: 'Hij is een god'

Lid ‘Irish Travellers’ voor rechter om oplichten Nederlandse bejaarden

14:22 In Ierland staat een lid van de beruchte ‘Irish Travellers’ voor de rechter, rondreizende klusjesmannen die het liefst bij bejaarde mensen aanbellen, ze intimideren en zo tot spoedklussen aanzetten. De 41-jarige Denis Harrington deed dat minstens tien keer in Nederland. Nadat hij de huizen van de mensen was binnengedrongen, half werk had geleverd en de mensen had gedwongen tot een betaling verdween hij weer zonder een spoor achter te laten.