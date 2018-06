SpaceX stelt maanvlucht voor toeristen voor onbepaalde tijd uit

SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, maakte in februari 2017 bekend dat twee anonieme burgers zich hadden opgegeven voor een vlucht van een week om de maan. Ze hebben daartoe een aanzienlijk voorschot betaald en SpaceX stelde het najaar van 2018 in het vooruitzicht als streefdatum voor de vlucht.

Nu blijkt dat het niet haalbaar is om de toeristenvlucht nog dit jaar te lanceren. SpaceX-woordvoerder James Gleeson bevestigde in een e-mail aan de krant dat het project werd uitgesteld, maar beklemtoonde dat 'SpaceX nog steeds van plan is om burgers rond de maan te vliegen en dat er een groeiende belangstelling voor is.' Hij noemde geen nieuwe streefdatum.