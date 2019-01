Spanje in de ban van peuter Yulen in 110 meter diepe put

video + updateEen twee jaar oud jochie uit Málaga beheerst sinds gisteren het nieuws in Spanje. Hij viel tijdens een familie-uitje in de bergen in een waterput van zo’n 110 meter diep en 25 centimeter breed. Spaanse media houden liveblogs bij over de zoekactie naar peuter Yulen, omschreven als ‘een race tegen de klok'.

De put is een prospectiegat dat werd gegraven om te zoeken naar water. Reddingswerkers zoeken er al zeventien uur naar sporen van de vermiste peuter. Hij viel gisteren omstreeks 14 uur in het boorgat. De omstandigheden waaronder dat gebeurde, zijn nog onduidelijk.

Het boorgat bevindt zich op privéterrein en het is niet duidelijk of het was afgedekt of op een andere manier was beveiligd.

Zakje snoep

Het drama met Yulen vond plaats tijdens een uitje met familie naar hun weekendhuisje in Totalán, een bergdorp ten noordoosten van Málaga. De vader van de peuter sloeg omstreeks 14 uur alarm. Sindsdien zoeken zo’n honderd brandweerlieden, politiemensen en leden van de civiele bescherming naar sporen van het ventje. Ze krijgen hulp van speciale bergreddingsteams en duikers. Er wordt gezocht met speciale camera’s aan kabels die in het gat zakken.

Tot nu toe werden geen hulpkreten of andere geluiden van de vermiste peuter opgevangen, zo verklaarde de brandweercommandant van Málaga die de zoek- en reddingsactie leidt. Het enige spoor is volgens hem een zakje snoep dat Yulen in zijn hand had voordat hij in het boorgat viel. Het was te zien op beelden van een robotcamera.

Die beelden hebben verder nog niets opgeleverd. Dat komt mede doordat de camera niet verder komt dan zo'n zeventig meter diep. De peuter moet zich nog dieper in het boorgat bevinden. Het is niet bekend of er water in de put staat.

De put waarin Yulen vastzit, is zo'n 110 meter diep en 25 centimeter breed.

Drie opties

Reddingswerkers hebben aan de bovenkant van het gat zo'n 30 centimeter aarde verwijderd maar kunnen naar eigen zeggen niet verder graven. Dit vanwege de kans op instorting van het boorgat, waarin zich al een aardverschuiving zou hebben voorgedaan, en omdat de ondergrond rotsachtig is.

Momenteel worden drie opties onderzocht om het Yulen te redden. De eerste is het afgraven van alle aarde om het boorgat heen. De tweede optie is het graven van een verticale tunnel parallel aan het boorgat om van daaruit de plek te bereiken waar de peuter zich bevindt. Optie nummer drie is een redding via het boorgat zelf.

Een regeringsvertegenwoordiger noemt de zoek- en reddingsactie ‘erg complex’. ,,De ondergrond is moeilijk te bewerken en het boorgat is erg smal, vochtig en koud’’, verklaarde Maria Gámez Gámez ter plaatse aan de media.

Volgens haar is het technisch onmogelijk om iemand uit zo'n smalle put te redden maar bestaan er technologieën om toegang te krijgen tot diepe en smalle plekken zoals deze. ,,Alle technisch mogelijke oplossingen worden onderzocht om de peuter te lokaliseren en te redden.’’ Tal van gespecialiseerde bedrijven hebben volgens de regeringsvertegenwoordiger alternatieven aangedragen.

Broertje

Het incident met Yulen is volgens Spaanse media het tweede drama in zeven maanden tijd voor de familie. Die verloor in mei vorig jaar de drie jaar oude Oliver. Het ventje kreeg een hartaanval tijdens een korte wandeling met een familielid. Yulens broertje was drie weken eerder opgenomen in het ziekenhuis nadat hij op straat in elkaar was gezakt. Artsen slaagden er niet in vast te stellen waardoor dat kwam.

Volledig scherm © EPA