Spanje wil arrestatie Puigdemont als hij naar Denemarken reist

15:19 De Nederlandse piloot die maandag in recordtijd met een Norwegian-toestel van New York naar Londen vloog, was zich na de vlucht helemaal niet bewust van zijn prestatie. De Nederlandse co-piloot evenmin. ,,We hebben het ook nog niet kunnen vieren", grinnikt Harold van Dam (53) over de telefoon vanuit Spanje.