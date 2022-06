Spanje zindert in heetste lente sinds twintig jaar

Oorzaak van de hittegolf is volgens AEMET hete lucht uit Noord-Afrika. Die Afrikaanse luchtmassa komt morgen pas echt aan in Spanje en is dan nog niet eens op zijn hoogtepunt. Dat zal waarschijnlijk maandag of dinsdag zijn. Dan kan het tot 44 graden worden in het binnenland.



De verstikkende hittegolf waar bijna heel het land mee te maken heeft kan zeker nog een week aanhouden. Officieel begint de zomer op 21 juni, maar Spanje smelt nu al. De verwachting is dat de bloedhitte nog tot woensdag aanhoudt. Ook wordt er storm voorspeld in sommige delen van Spanje. Daarnaast zal de wind uit het zuiden ook stof meesleuren, wat zorgt voor een waas en verminderd zicht. De nachten brengen weinig verkoeling, de temperatuur zakt naar verwachting niet onder de 20 graden.



In totaal hebben de zeven regio's Andalusië, Aragon, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon, Catalonië, Extremadura en Madrid een risicowaarschuwing gekregen voor hoge of zeer hoge maximumtemperaturen.