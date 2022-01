Spanning loopt op: ‘VS roept burgers op Oekraïne te verlaten’

Volgens de bronnen van de Amerikaanse nieuwszender zal het ministerie álle Amerikanen in Oekraïne oproepen het land te verlaten met commerciële vluchten, ‘zolang die nog beschikbaar zijn’.

De VS houden rekening met een Russische inval in Oekraïne. De Russische president Vladmir Poetin heeft een grote troepenmacht samengetrokken bij de Oekraïense grens en de marine oefent in de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Het Kremlin wil dat de Navo zich terugtrekt uit Oost-Europa en garandeert dat Oekraïne geen lid wordt van het westerse bondgenootschap.

Het blad Bild meldt dat ook de Duitse autoriteiten voorbereiding treffen om de medewerkers van de ambassade in Oekraïne en hun gezinsleden te repatriëren. Het plan wordt ten uitvoer gebracht zodra de spanning verder oploopt en een oorlog dreigt uit te breken.

Geen aanleiding

Nederland ziet op dit moment geen reden om ambassadepersoneel weg te halen uit Oekraïne. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken desgevraagd weten. ,,We houden de ontwikkelingen voortdurend in de gaten en wegen steeds af welke stappen we moeten nemen”, aldus het ministerie. “Daarbij bekijken we uiteraard ook of er aanleiding is om medewerkers van de ambassade te laten vertrekken. Op dit moment is daar geen aanleiding toe.”

Voor het grootste deel van Oekraïne geldt wegens de spanningen met Rusland en de situatie rond het coronavirus, een oranje reisadvies. Dat betekent dat reizen die niet strikt noodzakelijk zijn worden ontraden. Voor de conflictgebieden Donetsk, Loegansk en de Krim is de kleurcode rood, wat betekent dat alle reizen daarheen worden afgeraden.

90 ton dodelijke hulp

De troepenopbouw gaat ondertussen onverminderd door. Een Amerikaans vrachtvliegtuig met militaire goederen is vrijdagnacht geland op het vliegveld van Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. De Amerikaanse ambassade in Oekraïne twitterde dat in opdracht van president Joe Biden ongeveer 90 ton ‘aan dodelijke hulp is verstuurd’, waaronder munitie voor degenen die vanuit de frontlinies Oekraïne verdedigen.

De ambassade stelde dat met de zending wordt aangetoond dat de Amerikanen Oekraïne willen helpen ‘bij het versterken van zijn defensie tegen de groeiende Russische agressie’.

Schietoefeningen

In Belarus, ten noorden van Oekraïne, zijn inmiddels Russische straaljagers aangekomen. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, is bezorgd dat de hoofdstad van Oekraïne ‘nu in het vizier is’.

Moskou voerde de druk nog wat verder op door de Ierse regering op de hoogte te stellen van voorgenomen schietoefeningen in internationale wateren op 240 kilometer uit de kust van County Cork. De oefeningen, waaraan zee- en luchtmacht meedoen, beginnen volgens nieuwssite The Journal op 3 februari.

Gesprekken

Afgelopen week spraken de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov met elkaar in Génève. Die gesprekken leverden niets op.

Bronnen binnen het Kremlin melden aan persbureau Reuters dat dinsdag politieke adviseurs van Rusland, Oekraïne, Frankijk en Duitsland in Parijs met elkaar zullen praten.

De spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten en andere westerse landen zijn hoog opgelopen door het conflict in Oekraïne. Sinds 2014 woedt er een burgeroorlog in het oosten van het land. Rusland is sinds eind vorig jaar bezig om veel troepen dicht bij de Oekraïense grens te plaatsen. De Navo-landen vrezen een Russische inval. De afgelopen tijd hebben meerdere westerse leiders steun uitgesproken aan Oekraïne en het Kremlin gewaarschuwd voor de gevolgen van een inval.

