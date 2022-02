Spanningen in Oekraïne lopen op: ‘We bereiden ons op elk mogelijk scenario voor’

updateDe spanningen in het oosten van Oekraïne lopen nog altijd verder op. Leiders van de zelfverklaarde pro-Russische republieken Donetsk en Loehansk hebben aangekondigd militairen te mobiliseren. Zaterdagochtend waren in Donetsk meerdere explosies te horen - de bron is vooralsnog onbekend. Vrijdag ontplofte bovendien een internationale oliepijpleiding in Oost-Oekraïne. ,,We bereiden ons op elk mogelijk scenario voor.”

Terwijl de onrust in de regio groeit, neemt de vrees toe dat Rusland zich voorbereidt om Oekraïne binnen te vallen. De Amerikaanse president Joe Biden stelde gisteren al dat volgens hem het besluit gevallen is in het Kremlin: ,,We hebben redenen om te geloven dat Rusland zal plannen en proberen om Oekraïne aan te vallen in de komende weken, komende dagen.”

Oekraïne bereidt zich op ‘elk mogelijk scenario's voor’, zei minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kubela vandaag toen hem gevraagd werd naar Biden's uitspraak. Volgens Kiev wil Rusland de spanningen laten escaleren door de trilaterale vredesbesprekingen zondag niet bij te wonen. Het land is bezorgd over de verergerende veiligheidssituatie in het conflictgebied.

Versterking

De Amerikaanse minister van defensie Lloyd Austin zei vandaag dat het Russische leger ‘klaar om toe te slaan’ is. Hij zegde ook toe de Baltische staten te steunen. Eerder vroeg de president van Litouwen, Gitanas Nauseda, de VS om hulp. ,,De Russisch troepenopbouw bij de oostelijke Navo-grens verandert de veiligheidssituatie”, zei hij. ,,Het is van kritiek belang dat de regionale veiligheid versterkt wordt met extra troepen van de VS.”

Secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg liet vandaag weten dat hij een brief naar de Russische minister van buitenlandse zaken Sergei Lavrov heeft gestuurd. Daarin vroeg hij om een dialoog, om een conflict in Oekraïne af te wenden. Stoltenberg zei daarnaast dat er geen tekenen waren van een Russische terugtrekking, en dat de Navo klaar staat om de oostelijke flank snel te versterken, indien nodig.

Ontploffing gaspijplijn

Rusland heeft inmiddels een troepenmacht van zo'n 100.000 soldaten opgebouwd aan de grenzen van het land. Nu mobiliseren ook pro-Russische separatistenleiders in Oost-Oekraïne militairen. ,,Ik roep mijn medeburgers die reservist zijn op om naar de dienstplichtkantoren te komen”, zei Denis Poesjilin, de leider van de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk, in een videoboodschap.

In een apart bericht gericht aan reservisten verzocht hij ‘alle mannen die in staat zijn een wapen vast te houden’ zich te melden. Leonid Pasetsjnik, het hoofd van de Volksrepubliek Loehansk, kondigde niet lang daarna ook een mobilisatie aan. De aankondiging van Poesjilin en Pasetsjnik volgt op wat waarnemers een ‘dramatische toename’ van geweld noemen in de frontlinie tussen het Oekraïense leger en de door Moskou gesteunde separatisten. Ook zaterdagochtend worden er beschietingen over en weer gemeld.

De separatisten kondigden op vrijdag aan burgers te evacueren om hen in veiligheid te brengen voor vermeende operaties van het Oekraïense leger, dat keer op keer ontkent iets van plan te zijn. De centrale bank van de pro-Russische Donetsk-regio heeft een opnamelimiet ingesteld van 10.000 roebels (114 euro) per dag.

Volledig scherm Een oudere vrouw en een jongen wachten in een bus tot ze geëvacueerd worden naar Rusland. © AP

Vrijdag ontplofte ook een internationale oliepijpleiding die door de stad Loegansk - een belangrijke stad voor de door Rusland gesteunde separatisten - in Oost-Oekraïne loopt. Deze Droezjba-pijpleiding gaat van Rusland naar verschillende punten in Oost- en Midden-Europa.

De Russische gastoevoer naar Europa zou evenwel niet geraakt zijn door explosie. Wel zijn bijna honderd huishoudens in de regio afgesloten van het gas. Tatiana Bogorodko, het hoofd van Luhanskgas, zou tegen persbureau Interfax hebben gezegd dat het incident door sabotage was veroorzaakt. Ze gaf geen verdere toelichting.

Russische aanval is ‘serieuze vergissing’

De internationale gemeenschap laat zich opnieuw in scherpe bewoording uit over de situatie. Een Russische aanval op Oekraïne zou een ‘serieuze vergissing’ zijn, stelde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vandaag. Een vergissing met hoge ‘politieke, economische en geostrategische kosten’. Ook zei hij dat het westen bereid was te onderhandelen over de eisen van Rusland, ‘zonder naïef te zijn’.

Volgens Scholz zijn er ‘belangrijke indicaties’ dat er nog altijd een kans is om een Russische aanval af te wenden. ,,Ondanks alle verschillen... hebben we een belangrijke indicatie dat er steun is voor onderhandelingen over wapenbeheersing, over kwesties van transparantie.”

De manier waarop Rusland nu denkt ‘kan het land een voorspoedige toekomst kosten', zei Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. ,,De wereld heeft in ongeloof gekeken naar de grootste troepenopbouw op Europese grond sinds de donkerste dagen van de Koude Oorlog, omdat de gebeurtenissen van vandaag de complete internationale orde kunnen veranderen.” De Franse president Macron spreekt zondag met Poetin, bevestigde het Kremlin.

Volledig scherm De Duitse bondskanselier Olaf Scholz. © Getty Images

Bekijk hier onze video’s over de spanning tussen Rusland en Oekraïne: