Speciaal aanklager onderzoekt vondst geheime stukken Biden: kan dit zijn positie in gevaar brengen?

Biden is verrast: ‘Ik ken de inhoud niet van de gevonden geheime documenten’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat hij de inhoud niet kent van geheime documenten uit zijn tijd als vicepresident die eind vorig jaar werden gevonden in een kantoor dat hij gebruikte bij een denktank in Washington. Ook sprak Biden zijn verbazing uit over de ontdekking, die maandag bekend werd.

11 januari