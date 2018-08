Spijtbrief Dutroux valt compleet verkeerd bij ouders slachtoffers

,,Ik ben de wanhoop nabij", zegt ze in een interview met dagblad Le Soir. ,,We proberen al jaren om toch iet of wat een normaal leven te leiden. Maar die Bruno Dayez (de advocaat van Dutroux; red.) vindt altijd wel iets nieuws uit om ons opnieuw verdriet te bezorgen. Ik noem dat pestgedrag. Wij, de slachtoffers en nabestaanden, worden door hem gebruikt om schot in zijn zaak te krijgen. We willen wel verder met ons leven, maar dan moeten ze stoppen met zout in de open wond te strooien."

Marc Dutroux wil naar verluidt antwoord geven op vragen die de families nog hebben en wil zijn excuses aanbieden. Zijn advocaat spreek over een 'vredelievende stap'. ,,In plaats van met elkaar om te gaan als kat en hond openen we de deur. Niemand heeft iets te verliezen."

Carine Russo.

,,Kat en hond?!", reageert Russo. ,,Denkt hij misschien dat hij een leraar is die twee kinderen op de speelplaats met elkaar moet verzoenen? Wij zijn hier de voorbije jaren heel duidelijk over geweest. Wij willen geen enkel contact met de cliënt van deze advocaat. Als de brief in mijn bus valt, zal ik die niet lezen. Ik zie niet in wat ik daar zou kunnen aan hebben."

Paul Marchal, de vader van de omgekomen An, is wel van plan om de brief te lezen. Zij het met weerzin. ,,Iedereen wil nu precies weten hoe ik ga reageren", aldus de schooldirecteur. ,,Wel, ik begrijp het niet. Na 23 jaar heeft Dutroux plots zin om mij een brief te schrijven?"

Paul Marchal, de vader van An (archieffoto) Natuurlijk beseft hij maar al te goed dat er méér achter zit. ,,Zijn advocaat is een strategie aan het uitwerken, zoals iedere raadsman zou doen. In dat stappenplan past spijt betuigen of verontschuldigingen aanbieden. Dat wordt als verzachtende omstandigheid in rekening gebracht, en daar hoopt Dutroux na al die jaren blijkbaar nog op."

Vier voorwaarden

Het plan van Dayez blijft om Dutroux tegen 2021 vrij te krijgen. De zware misdadiger zal dan 25 jaar vastzitten. De brief is daarin een belangrijke stap. ,,Elke voorwaardelijke invrijheidstelling moet voldoen aan vier voorwaarden", zegt Dayez. ,,Gevangenen moeten voldoende gestraft zijn, bewijs geven van verandering, geen sociaal gevaar vormen en gereclasseerd kunnen worden. We zitten nu aan de tweede etappe."

Dayez heeft in het verleden al meermaals de detentie-omstandigheden van Dutroux aangeklaagd. Bovendien vindt de advocaat dat niemand langer dan 25 jaar in de cel zou mogen zitten. ,,Een kwarteeuw afgezonderd in een ruimte van negen vierkante meter. Dat lijkt op marteling of foltering", zei hij in februari nog tegen tv-programma VTM Nieuws.