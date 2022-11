Spoedoverleg Poolse regering om ‘crisissituatie’, media melden 2 doden na inslag Russische raketten

met video Democraten behouden dankzij Nevada controle Amerikaan­se Senaat

De Democraten behouden de meerderheid in de Amerikaanse senaat. Democratische senator Catherine Cortez Masto versloeg haar Republikeinse tegenstander Adam Laxalt in de Senaatsverkiezing van de Amerikaanse staat Nevada. Dankzij deze winst kunnen de democraten de controle in de Senaat houden.

13 november