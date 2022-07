Spullen Nederlandse Vincent (20) nipt gered van vuurzee, nog steeds nieuwe bosbranden in Zuid-Europa

Het zuiden en zuidwesten van Europa zit nog steeds in de greep van allesverwoestende bosbranden. Duizenden bewoners en vakantiegangers moesten op de vlucht voor de verzengende vuurzee, waaronder ook Nederlanders. Vincent van Eck en zijn familie werden geëvacueerd. ‘Een geluk bij een ongeluk’, zo blijkt nu een week later.

Frankrijk zet zich deze week schrap voor de hittegolf die het land teistert. Vijftien departementen kondigden de hoogste alarmfase af voor de extreme temperaturen die van het Middellandse Zeegebied over het land trekken. Voor de zuidwestelijke regio Gironde en veertien andere regio’s geldt sinds maandag code rood.



In Gironde hebben de natuurbranden al voor een enorme ravage gezorgd. 15.000 hectare bos ging - het equivalent van anderhalf keer de oppervlakte van Parijs - in vlammen op. Ruim 16.000 vakantiegangers moesten worden geëvacueerd. 1700 brandweerlieden proberen met groot materieel de brand onder controle te krijgen.

Tijd om wat spullen te pakken

Een van de vakantiegangers die in allerijl de brand moest ontvluchten, is de Nederlandse Vincent van Eck uit het Gelderse Tricht. Hij en zijn familie stonden op een van de vijf campings die werden ontruimd in de buurt van La Teste-de-Buch. Vincent werd, samen met zijn ouders en twee zusjes, ondergebracht op een andere camping.



,,Mijn Frans is niet heel goed, maar het was wel duidelijk dat we weg moesten’’, vertelde de Nederland nadat er ‘s nachts op de deur van de stacaravan werd gebonsd. ,,Gelukkig hadden we nog tijd om wat spullen te pakken.’’ De rest van de bezittingen van de familie bleef achter op de camping.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Camping Les Flots Bleus in de Gironde, nabij Dune de Pilat, heeft de voortgejaagde vlammen niet doorstaan. © AFP

‘Laatste twee weken veilig’

,,We zijn, na op vijf verschillende plekken te hebben vertoefd, uiteindelijk op een andere camping terechtgekomen’’, vertelt Vincent een week later. De wind is inmiddels wat gedraaid, waardoor de branden een andere kant opgaan. ,,We denken hier de laatste twee weken van onze vakantie veilig te kunnen doorbrengen.’’



Door het draaien van de wind blijft de nieuwe vakantiestek weliswaar gespaard, maar de dorpen in het noorden ondervinden nog steeds last van de branden. Vanaf camping Le Marache Vacances ziet Vincent nog dagelijks de rookwolken en ‘ruikt de rook’. In de omgeving rijden brandweerwagens op en af. Wel neemt de hitte iets af.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm In Gironde bevechten 1700 brandweermensen de vlammenzee, waaraan zelfs hun eigen materieel ten prooi valt. © AFP

Alleen wat kleine dingen kwijt

Gevraagd naar de achtergebleven spullen op de eerste camping blijkt dat Vincents familie ‘een geluk bij een ongeluk’ heeft gehad. Vier dagen na hun vertrek konden zij hun spulletjes ophalen bij een rotonde nabij de camping. Vincent: ,,De nacht erna is de hele camping afgebrand, wij zijn alleen wat kleine dingen kwijt.’’



Ook Franse wetenschappers zien de klimaatverandering als grote boosdoener achter de hittegolven die het land en Europa deze zomer raken. In de Landes, in het zuidwesten van de regio Aquitaine, loopt de temperatuur deze week op tot 42 graden Celsius, voorspelde de Franse weerman Olivier Proust.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Een brandweerwagen rijdt in buurt van het Spaanse Barcelona door een verkoold landschap. © ANP / EPA

Natuur kurkdroog door hitte

Ook op andere plekken in Europa maakt de aanhoudende warmte de natuur kurkdroog en vatbaar voor brand. In landen als Frankrijk en Spanje, maar ook Griekenland, vechten brandweerlieden tegen de vlammen. Duizenden mensen, waaronder veel vakantiegangers, moesten ook hier worden geëvacueerd.



De Spaanse omroep RTVE becijferde dat de branden, die sinds een week woeden, al zeker 60.000 hectare bos in het vakantieland in de as hebben gelegd. In totaal is mede door de hittegolven die het land dit jaar teisteren al 122.000 hectare natuur afgebrand. Dat is meer dan in heel 2021, aldus de zender.



Leonardo Marcos, directeur van de Spaanse burgerbescherming, sprak van ‘de ergste ramp door toedoen van vuur’ sinds er gegevens worden verzameld. Hij schrijft de droogte en hoge temperaturen toe aan de ‘door de mens veroorzaakte klimaatverandering’. Op ruim twintig plaatsen is het vuur nog niet onder controle.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Ten noordoosten van Athene breidt de vuurzee zich, opgejaagd door een harde wind, snel uit. © ANP / EPA

Klimaatverandering ‘moordenaar’

Vooral in de regio Zamora, nabij de Portugese grens, is de situatie ernstig. De vlammenzee heeft tot nu toe aan twee mensen het leven gekost. Een brandweerman en een schapenboer kwamen om. Vijftig personen liepen verwondingen op of ademden rook in. 500 mensen overleden indirect aan de hitte in Spanje.



De Spaanse premier Pedro Sánchez noemde, tijdens een bezoek aan de zwaar getroffen regio Extremadura, de klimaatverandering een ‘moordenaar’. ,,Het doodt mensen, maar het doodt ook ons ​​ecosysteem, onze biodiversiteit”, aldus Sánchez. De ‘meest waardevolle goederen’ van de samenleving worden vernietigd.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Brandweerlieden roepen om hulp bij bluswerkzaamheden in Drafi, ten noorden van Athene. © AFP

Rookwolken bij Athene

Ook in Griekenland houden bosbranden flink huis. Ten noordoosten van de hoofdstad Athene breidt de vuurzee zich, opgejaagd door een harde wind, snel uit. De brand brak gisterenmiddag uit op de berg Penteli, op zo’n 27 kilometer van het centrum van Athene. De rookpluimen zijn vandaag vanuit bijna heel Athene te zien.



Volgens de Griekse staatsomroep zijn twaalf personen, onder wie drie brandweerlieden, lichtgewond geraakt. Er is opdracht gegeven voor de evacuatie van negen gebieden en een ziekenhuis. Meerdere huizen zijn verwoest. In verband met veiligheid werden de bluswerkzaamheden ‘s nachts stilgelegd.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Een door brand gewond geraakte Griekse hond zoekt verkoeling bij een woning. © Reuters

‘Een moeilijke nacht’

,,Het was een moeilijke nacht’’, aldus een brandweerwoordvoerder. De brand veranderde constant van richting vanwege de intensiteit en snelheid van de wind. Dat maakte de bestrijding ervan midden in de nacht nog moeilijker”. Bij de bestrijding zijn 485 brandweermensen en 120 brandweerwagens betrokken.



Ook worden er blusvliegtuigen- en helikopters ingezet. 28 brandweerlieden uit Roemenië helpen bij het bevechten van de vlammen. Voor Griekenland staan in de heetste maanden juli en augustus brandweerlieden en materieel uit Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Roemenië, Noorwegen en Finland stand-by.



Volledig scherm Een brandweerhelikopter laat water vallen op een natuurbrand in een voorstad van Athene. © Reuters

Beangstigende beelden vanuit een Spaanse trein die langs de bosbranden rijdt (video).