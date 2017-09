Sri Lanka erkent handel in sjoemelbaby's

Volgens minister van Volksgezondheid dr. Rajitha Senaratne was de illegale handel in adoptiebaby's de reden dat Sri Lanka in 1987 de adoptie vanuit andere landen tijdelijk verbood. Het is de eerste keer dat het land het illegale gesjoemel met adopties officieel erkent. Dit gebeurt in reactie op tv-programma Zembla, dat vanavond zijn tweede aflevering over het onderzoek uitzendt.