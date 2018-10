Staande ovatie voor Saoedische kroonprins, ondanks Khashoggi

Terwijl het westen grote druk op Saoedi-Arabië uitoefent, is het miljardenbal in de hoofdstad Riyad vandaag gewoon geopend. De moord op journalist Khashoggi wordt niet verzwegen, maar de miljardendeals gaan door.

Geen boegeroep, geen kritische vragen. Een staande ovatie, dat was de reactie van het publiek toen de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman gistermiddag arriveerde op het Future Investment Initiative (FII), het grootste investeerderscongres op aarde. Volgens velen is hij het brein achter de moord op journalist Khashoggi, maar daar ging het in het Ritz Carlton in Riyad even niet over.

Ook Cyril Widdershoven, voor zover bekend de enige Nederlander op het congres, stond op. ,,Als iedereen om je heen gaat staan, dan ga je ook staan’’, zegt de consultant, die namens Nederlandse bedrijven al jaren zakendoet in Saoedi-Arabië. ,,Maar het was natuurlijk wel een beetje ongemakkelijk. Vorig jaar stond de kroonprins hier nog als de nieuwe hoop van Saoedi-Arabië, de Saoedische John F. Kennedy. Die glans is er, door alles wat er gebeurd is, wel af.’’

De grote zaal van het Ritz Carlton in Riyad, deze week het toneel van het Saoedische miljardencongres FII.

Toch werden in de Saoedische hoofdstad gewoon zakengedaan tijdens het megacongres voor de groten der aarde. Aan het eind van de eerste dag maakten de Saoedi’s bekend voor 50 miljard aan nieuwe contracten te hebben gesloten. Vooral met westerse bedrijven in de olie-industrie. ,,Er zijn duidelijk minder Amerikanen dan vorig jaar’’, zegt Widdershoven. ,,Maar de rest van de wereld is er. De zaken gaan hier gewoon door, hoor. Ook met het westen.’’

De aanwezigheid van de Franse oliegigant Total verbeeldde de dubbele westerse moraal treffend. Terwijl de Franse minister van Financiën de conferentie boycot uit woede over de moord op de journalist, zat de hoogste baas van Total gisteren pontificaal op het podium om de duizenden aanwezigen toe te spreken. ,,Vrienden zijn er ook wanneer het niet goed gaat’’, sprak topman Patrick Poyanné. En later: ,,Het beleid van de lege stoel bevordert de mensenrechten niet. Boycots helpen nooit.’’

De ceo’s van veel Amerikaanse bedrijven ontbraken wel, zoals die van Google en Uber. Ook Nederland is amper vertegenwoordigd: minister Wopke Hoekstra (Financiën) zegde vorige week al af. Shell-topman Ben van Beurden is er ook niet – al is dat niet vanwege de ophef, laat zijn woordvoerder weten. ,,Hij is afwezig omdat hij dit jaar andere verplichtingen heeft.’’ Ook Boskalis en Vopak ontbreken.

Maar in Azië en Rusland lijken bedrijven en overheden minder bezwaren te zien. Zo spraken de Pakistaanse premier Khan en de Russische topinvesteerder Dmitriev het congres gisteren toe. ,,Het was een vreselijke tragedie, maar we moeten de dingen van elkaar scheiden’’, sprak Dmitriev, een vertrouweling van president Poetin. ,,Banden met de Saoedi’s bieden een grote economische kans. De zaken zullen gewoon doorgaan. Sancties zijn het verkeerde instrument.’’

Geschokt

In diverse speeches werd wel stilgestaan bij de moord op Khashoggi, zonder dat zijn naam overigens werd genoemd. ,,We zijn allemaal geschokt’’, zei de Saoedische zakenvrouw Lubna Olayan in haar speech. ,,Dit hoort niet bij onze cultuur, niet bij ons dna.’’

Widdershoven zegt dat hem in elk gesprek met Saoedi’s wordt gevraagd naar de zaak. ,,Ze willen allemaal weten hoe wij ernaar kijken. En daarna zeggen ze allemaal: dit had nooit mogen gebeuren.’’