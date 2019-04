Staatshoofden en regeringsleiders reageren bedroefd en geschokt

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima spreken van bruut geweld. ,,Aanslagen in Sri Lanka hebben vele levens geëist. Onder de slachtoffers zijn veel kerkgangers die samen vreedzaam het Paasfeest vierden. Wij zijn geschokt door dit brute geweld en zijn in gedachten bij alle getroffenen en hun familie”, liet het koningspaar weten via de website van het Koninklijk Huis. ,,Overal ter wereld, en ook door ons, wordt voor hen gebeden.”



De Britse premier Theresa May: ,,Deze gewelddadigheden tegen kerken en hotels op Sri Lanka zijn werkelijk weerzinwekkend. Mijn diepste medeleven gaat uit naar iedereen die getroffen is in deze tragische tijden. We moeten samen sterk staan om ervoor te zorgen dat niemand zijn geloof hoeft te belijden in angst.”



Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland: ,,Geschrokken van het nieuws dat christenen op Sri Lanka zijn aangevallen en gedood tijdens Pasen. Terrorisme, religieuze haat en intolerantie mogen niet overwinnen.