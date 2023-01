Staatsschuld VS tikt record aan van ruim 31.000.000.000.000 dollar

De overheid in de VS kampt al jaren met begrotingstekorten en is genoodzaakt geld te lenen op de financiële markten. De hoeveelheid schuld is echter wettelijk vastgelegd. Op dit moment mag er maximaal 31,881 biljoen dollar aan schuld uitstaan. Omgerekend is dat 29.553.368.190.000 euro. Dat zogeheten schuldenplafond is, zo meldde minister Janet Yellen van Financiën, afgelopen donderdag bereikt.

Als het plafond niet wordt verhoogd, kan de grootste economie van de wereld haar schulden niet afbetalen. Dat kan leiden tot problemen in de financiële sector en sijpelt mogelijk door in de bredere economie. Daarnaast krijgen federale ambtenaren geen loon meer en ontstaan er problemen met hun pensioenen en ziekteverzekeringen. Een recessie ligt op de loer.

Uitweg vinden

Het is aan de de politiek om een uitweg te vinden. Vraag is of dat op korte termijn gaat lukken, gezien de extreem gepolariseerde verhoudingen tussen Republikeinen en Democraten. Probleem is dat de nieuwe Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden het plafond alleen wil ­optrekken in ruil voor drastische besparingen in toekomstige overheidsuitgaven. Dat laatste ligt gevoelig bij de Democraten en zij zullen daar niet zomaar hun fiat voor geven.

Volgens Karine Jean-Pierre, woordvoerder van president Joe Biden, is het ophogen van het schuldenplafond eenvoudigweg een ‘basistaak van het Congres’. ,,Daarover horen we geen onderhandelingen te voeren.’’ Tijdens de Trump-jaren bleek het verhogen van het schulden­plafond en de overheidsuitgaven geen probleem voor de Republikeinen. Nu er met Biden een Democraat in het Witte Huis zit, stuurt de uiterst rechtse vleugel van de Republikeinse ­Partij aan op een ­nieuwe bikkelharde strijd om de begroting, met een onzekere afloop.

Schulden niet inlossen

Als beide partijen de komende maanden geen compromis bereiken en de ­limiet op 31.881 biljoen dollar blijft staan, zal de Amerikaanse overheid later dit jaar haar huidige schulden dus niet kunnen ­inlossen. Tot begin ­juni kan het ­ministerie van Financiën dat ­scenario wellicht nog afwenden, schrijft minister Yellen in een brief aan de leiders van beide partijen in het Huis van Afgevaardigden. Maar dan zijn er volgens haar wel maatregelen nodig zoals het opschorten van doorlopende investeringen, zodat de laatste reserves van de Amerikaanse schatkist onberoerd kunnen blijven.

De staatsschuld van de VS is de laatste decennia enorm gegroeid. Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een sterke economische groei, hoge inflatie en een begrotingstekort van meer dan 4 procent van het bbp (bruto binnenlands product). Deze factoren dragen bij aan een flink hogere staatsschuld. Hierdoor is de schuldlimiet van 31 biljoen dollar, die nog maar 13 maanden geleden in ging, nu al overschreden.