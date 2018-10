Staking bagageafhandelaar Zaventem zeker tot zaterdag

video Amerikaan­se ‘bomterro­rist’ Cesar Sayoc is een Trumpfa­naat

20:05 Er is een aanhouding verricht in verband met de bompakketjes in de VS. De verdachte, volgens Amerikaanse media de 56-jarige Cesar Sayoc, is in de buurt van Miami (Florida) opgepakt. Er zou dna-materiaal van hem zijn gevonden op de pakketjes waarmee de afgelopen tijd critici van Donald Trump werden geterroriseerd.