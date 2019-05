Station in Brussel ontruimd om bommelding, autotunnels gesloten

Duitse stad kiest voor 100-jarige vrouw in gemeente­raad

12:26 Kiezers in een Duits stadje in de deelstaat Rijnland-Palts hebben een 100-jarige vrouw gekozen in de gemeenteraad. Lisel Heise stond twintigste op de kandidatenlijst van een lokale partij in Kirchheimbolanden, maar dankzij voorkeursstemmen wist ze een zetel te vergaren voor haar partij.